95後女星大陸女星宋祖兒以童星出道，不僅五官精緻討喜，更以清純可愛的氣質圈粉無數，搭配上160cm的纖瘦身材，被廣大粉絲們封為「國民閨女」、「小張柏芝」，目前她雖然才22歲，卻有著超會穿的時尚品味，快來跟著小編一起看看今年她的私服都怎麼穿！

宋祖兒時常透過社群平台分享日常穿搭，只見在日漸轉涼的秋季，她穿上復古俏皮風的格子洋裝，搭配深色風衣外套，混搭同色系來增加穿搭的層次，散發日系的大人感，最後腳踩百搭的小白鞋，秀出一小段白皙小腿作為亮點，纖細度超驚人。

95後女星宋祖兒示範私服穿搭 秋冬必收格紋風衣單品（圖／摘自微博@宋祖儿lareina）

宋祖兒身上這套大翻領的風衣，不僅讓白色的縫線外露，創造出特殊的俏皮感，更以雙排扣的設計，來襯托出纖腰，如果想穿出小蠻腰的感覺，也可以把扣子都扣起來，就可以1秒讓腰變得超級細喔！

95後女星宋祖兒示範私服穿搭 秋冬必收格紋風衣單品（圖／摘自微博@宋祖儿lareina）

只能說宋祖兒緊緻的身材讓人看了超羨慕，粉絲們看了也紛紛留言回應：「我女神是宋祖兒」、「你好絕啊好喜歡好喜歡你」、「小姐姐身材真好」、「期待你的喬四美寶貝」、「越來越漂亮了」等。