南韓大勢女團MAMAMOO於11月3日發行新單曲《AYA》MV後，人氣急速竄升，成員也陸續在社群平台上曬出造型辣照為11月3日所推出的新專輯《TRAVEL》做宣傳。其中，與華莎ㄧ樣只有25歲的成員輝人也在近日PO出照片引起粉絲熱烈討論。

日前，輝人在個人社群平台上曬出照片，只見她穿著白色蕾絲洋裝外搭紅色造型罩衫與白色尖頭長靴，加上俐落又神祕感十足的妝容，看起來相當有霸氣。沒想到她隨後再曬出一張超近自拍照，胸口微透的綁帶布料使內搭的白色內在美一覽無遺，辣翻一票粉絲引起26.4萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 정휘인（@whee_inthemood）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 10:48 張貼

網友也紛紛留言「輝人別再用美照殺人了」、「媽呀！也太辣了」、「造型又帥又辣真好看」、「無法忽視她的魅力」、「輝人真適合這種壞壞的造型」。

在 Instagram 查看這則貼文 정휘인（@whee_inthemood）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 10:50 張貼

而擁有溫暖嗓音的輝人，也特別在朴寶劍與朴素淡所主演的電視劇《青春記錄》中演唱OST《Shine On You》，9月份ㄧ公開MV便吸引超過百萬人觀看點閱，成功為該劇製造話題，也讓她人氣再度上漲。