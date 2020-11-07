秋冬容易上火、皮膚乾燥，孫儷覺得保養品雖然重要，但「吃對食物」更能由內而外的透出滋潤，肌膚就不會乾燥。他聽中醫朋友分享秋天要多吃白色食物，像是梨子、白木耳、山藥、蓮子、百合，孫儷都很常吃，他還分享了水梨的吃法，特別提醒大家「吃熟的梨比較養生」！

很多中醫跟孫儷分享，秋天要吃白色的食物，水梨就是一個很棒的選擇。孫儷分享水梨吃熟的比生的來得養生，很多人直接吃梨子會腹瀉，因為在中醫裡梨子是比較寒涼的食物，建議把梨加熱就能避免刺激腸胃。

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秋冬孫儷很常吃「隔水燉梨」，作法很簡單，先把梨皮削掉、把梨芯挖掉，把要一起燉的食材放在梨子中間，像是百合、枸杞；因為孫儷最近在戒糖，但又無法接受完全不甜，所以要吃糖就要吃好的糖，他會在燉梨中加點黃冰糖，不過他提醒一定要「少量、少量、再少量」，把料都放到梨子中心後再把梨子蓋好、用竹籤固定，放到鍋子裡隔水蒸約30、40分鐘，若家中有電鍋也可以用電鍋蒸，完成的燉梨不但養生還讓孫儷直呼美味！

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沒有時間做隔水燉梨也沒關係，孫儷分享一個簡易的燉梨方法，有時他時間來不及，但又想要緩解身體上火，他就會把梨子打成泥狀，直接在火上加熱，熱了就喝，也能有清火的效果，會比生吃梨子好很多，若想要省時間的人可以試試看這個做法。