高CP值日系彩妝品牌艾杜紗11月推出美妝新品，帶來法式簡約結合日系質感的細緻妝容，讓女孩能以毫不費力的時髦態度，遇見全新的自己！

艾杜紗東京輕吻染唇膏是今年秋冬絕對要入手的好感系唇彩，任何一色都絕不出錯！獨創的「服貼無縫配方」，微透滋潤質地能均勻貼合且柔嫩雙唇，細緻珠光能根據不同角度的折射，調節色澤來達到自然融合肌膚的效果。而「輕染潤色配方」，降低容易產生螢光感的藍色調，打造出最適合亞洲女性的紅唇，搭配持色染料技術，長時間都能維持雙唇的自然紅潤感。

艾杜紗東京輕吻染唇膏打造水潤Q彈的唇妝。（圖／邱映慈攝影）

法式妝容中隱藏的精緻細節，就是能完美襯托整體妝容且不搶戲的頰彩，艾杜紗巴黎女伶打亮棒/頰彩棒給妳自然好氣色，棒狀設計，輕輕一轉輕鬆上妝！巴黎女伶打亮棒，細緻服貼的水光效果，輕抹雙頰就能創造宛如天生的肌膚光澤。巴黎女伶頰彩棒擁有粉紅校正粉末與融入肌膚般的透明處方，薄透高延展性，自然透亮的紅潤感，讓兩頰光澤度與好氣色就像從肌膚底層透出來！

艾杜紗巴黎女伶打亮棒/頰彩棒給妳自然好氣色。（圖／邱映慈攝影）

艾杜紗巴黎女伶打亮棒/頰彩棒手部試色。（圖／邱映慈攝影）

眼下黑眼圈、痘疤瑕疵好困擾？撇開厚重遮瑕感、展現零瑕疵眼周！「艾杜紗一手遮瑕修飾液」輕輕點推馬上就像融入肌膚一樣的服貼，瑕疵、黑眼圈和膚色不均通通一手遮蓋！特殊雙材質的刷頭設計，不論大面積或細微處都能完美無瑕。矽膠面：薄透均勻塗抹在需較大面積的瑕疵部位如膚色不均、痘疤、毛孔；絨毛面: 針對眼下黑眼圈、鼻翼等需較細緻的地方。

艾杜紗一手遮瑕修飾液共推出明亮、自然兩色。（圖／品牌提供）

艾杜紗一手遮瑕液運用珠光粉末、粉色校正粉末與扁平粉末，有效遮去暗沉的下眼周，且可以長時間維持像剛完妝般的效果；搭配天然萃取保濕成分洋甘菊、迷迭香，還能保濕呵護眼周肌膚，不容易卡紋、浮粉。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看艾杜紗11月推出的3款美妝新品超美！

★獎品內容 ｜ 抽出二名粉絲，每人可獲得艾杜紗彩妝正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/11/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。