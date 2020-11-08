隨著秋冬換季，肌膚明顯變得比較乾燥不易出油，因此有許多人會開始物色秋冬保養品，各大訴求保溼的產品買氣逐漸提昇，特別提醒乾肌的保溼可不是從擦保養品開始，選擇保溼型洗面乳將對後續保溼有加分效果！

▍1.提提研黑蜂蜜活酵洗面乳

提提研期間限定新品「黑蜂蜜活酵洗面乳」，不僅承襲胺基酸洗面乳的溫和不刺激，有效清潔肌膚多餘油脂，還可同時鎖住肌膚水分外，更延續黑蜂蜜系列成分特色，添加瑞士原萃黑蜂蜜的活酵因子，從清潔開始建立肌表微生態平衡，打造健康穩定的肌質；搭配促進肌膚彈性和活力的Q10及舒緩肌膚的尿囊素，有效呵護肌膚原生屏障，親膚溫和低刺激的成分，全膚質皆可安心使用。

提提研黑蜂蜜活酵洗面乳。（圖／品牌提供）

▍2.ampm skincare藍銅B5修護精華

生活的忙碌與高壓，不只會造成身心疲憊，也會反映在肌膚狀況上，出現乾燥、黯沉、脆弱、缺乏彈性、吸收力不佳等疲老現象，怎麼努力保養都雞肋無感。牛爾親研醫美品牌ampm skincare全新推出原液進化版的「Pro級原液」系列，保留傳統原液高濃度、效果有感優點，更針對主成分搭配適合的輔助配方，讓整體功效更完整加分！首款重磅新品「藍銅B5修護精華」，便是針對疲老肌量身訂製，由高濃度5%維他命B5擔任主治醫師，與賦活肌膚的藍銅胜肽、孔雀石組成專業養護團隊，無痛搶修疲累老化膚況，再以9大胜肽補給減齡、亮白、舒緩等多元營養，一抹到位把肌膚需要的修護正能量補好補滿，肌Q全面嫩彈！

ampm skincare藍銅B5修護精華。（圖／品牌提供）

▍3.京城之霜神奇金盞花舒妍精露面膜

妳的肌膚過勞了嗎？壓力帶來的傷害，將使肌膚降低防禦力與再生力，加速黯沉老化。為肌膚來場大休息吧！全新推出的京城之霜 神奇金盞花舒妍精露面膜，是一款媲美網紅級外貌的「花瓣精露」面膜，金黃剔透的精露油膠體，看得見以「修護」著稱的金盞花瓣浸潤其中，以獨特比例調配多重珍貴植物油及保濕修護成分，一敷調理疲倦肌況，為肌裡注入絕佳撫潤飽水力！牛爾老師更親自特調香氛，揉合薰衣草、佛手柑、薄荷與玫瑰天竺葵，透過輕柔按摩與嗅聞香氣的過程中，徹底釋放緊繃壓力，讓肌膚彷彿經過大休息般，重新綻放彈、嫩、亮、滑的元氣美顏。