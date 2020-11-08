許多台灣女生都希望擁有白淨的肌膚，白天外出擦防曬、撐傘，晚上擦保養品，一般人以為這樣就能讓肌膚看起來更白嫩，但卻有一個網友在PTT美保版分享自己非常認真美白，雖然身體變白，但臉還是暗沉，許多網友回覆他「作息很重要」！

一名女網友在PTT美保版分享自己一年四季都擦高係數防曬才出門，臉部用量也非常充足，會擦到兩個50元硬幣，而且出門一定撐傘，結果身體白到快發光，臉對比起來卻明顯暗一階，還附上自己的素顏照片，從照片中可看出他的臉和身體有明顯色差，除了暗沉還稍微發黃，另外這位網友補充說明自己的生活習慣需要長時間看電腦和手機，而且通常凌晨2點後才睡，也常感覺睡眠不足。

結果有網友留言表示自己也有相同狀況，也是每天擦防曬和撐傘，但每天都凌晨2點後才睡，又睡眠不足，身體也是比臉還要白。另一位網友表示「跟作息真的有關係，去年冬天常天亮才睡，臉看起來比脖子還要黑，而且還帶一點缺氧的灰」其他網友附和表示自己是許多人說皮膚很白的人，睡不飽的時候也是立刻有肌膚暗沉問題，顯示出睡眠對於美白的重要性。

美白除了要做好防曬和保溼，生活作息調整也非常重要，就算原本肌膚白皙的人，長期睡眠不足也容易影響身體的新陳代謝，造成整個人看起來較為暗沉蠟黃，有網友就留言想要美白「睡飽喝水比較有效」，擦保養品以外還要注意身體調養，才能讓肌膚由內而外變亮！