南韓超人氣女團TWICE,日前戴著全新韓與專輯《Eyes wide open》正式回歸，首播主打歌《I CAN'T STOP ME》一推出便以神速突破千萬點閱，也一舉登上各大音源下載平台的排行榜中， 人氣再度提升。而私底下經常透過IG官方平台與粉絲們互動的她們，近日曬出子瑜與娜璉在後台時的俏皮合照，子瑜火辣的穿搭吸引粉絲熱烈討論。

在公開的照片中，娜璉穿著白色心領上衣搭配白色短褲與高筒靴及手套，看起來十分帥氣，加上珍珠項鍊的點綴轉化成酷甜女孩；而一旁的子瑜則是穿著連身牛仔開衩短裙，露出纖細手臂與長腿，短裙開衩的設計更能修飾腿部線條讓整體比例看起來更加纖細修長。

而貼文中，子瑜以文字「這透明椅子坐起來還不錯呢～～就差沒辦法坐太久有點可惜」敘述照片的情況，仔細一看才發現原來被娜璉倚靠在旁的子瑜是以「半蹲懸空」的方式與娜璉合影，臉上卻看起來絲毫不費力。

粉絲看了紛紛大讚「子瑜的核心好強」、「半蹲超累的耶！子瑜好厲害」、「這對姊妹真是可愛」引發話題。