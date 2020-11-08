由女團T-ARA出身的南韓31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，除了本身會唱、會跳外，她還以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。而對於時尚造型一向有自己一套穿搭哲學的她，近日在個人社群平台上分享為服飾品牌宣傳的穿搭照，性感的挖空設計再洩火辣好身材。

公開的照片中，孝敏穿著一件黑色修身洋裝搭配黑色高跟鞋與編織手拿皮革包，散發女人味，從正面看或許沒有什麼，但轉到側面及背面才發現背部整個鏤空，延著背部曲線一路至腰間成菱形狀大秀性感美背與大長腿，加上收腰的設計使原本就纖細的腰身看起來更加極致。

照片曝光短短幾小時便吸引超過4.8萬人按讚，粉絲更紛紛留言「女神降臨」、「這套太腰瘦了」、「姊姊好美」、「又可愛又性感的姊姊」。

在 Instagram 查看這則貼文 ʜʏᴏⓂ️ɪɴ（@hyominnn）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 下午 11:16 張貼

而過去曾以驚人美貌在網路上闖出名聲並出道的她，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，人氣幾乎與同期出道的少女時代並駕齊驅，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA一瞬間從天堂掉到地獄，不僅天天被網友攻擊，代言工作也紛紛暫停，團員們只好各自單飛獨自發行單曲，多年後才由當時的工作人員指證沒有霸凌事件而逐漸洗刷冤屈。