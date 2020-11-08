33歲大陸女星張嘉倪以宮廷劇《延禧攻略》中的最美妃子「順嬪」一角爆紅，不僅是粉絲們心中的高顏值女星，更是辣媽一枚，先前更因剪去長髮晉升短髮女神，風格十分多變。近日，她的工作室在微博上曝光了一組秋日寫真，她以一套純白色的鏤空褶皺連衣裙登場，展現優雅幹練的女性魅力。

張嘉倪天生擁有溫柔甜美的氣質，年過三十依舊像少女般清純有活力，絲毫看不出來已經是2個孩子的媽媽，她在這套白裙造型中，選擇正面大開衩的前衛設計，開口大方露出事業線，撩人指數滿分。

張嘉倪鏤空白裙正面透出撩人美肌 大剪短髮清純度飆高（圖／摘自微博@喜欢倪张嘉倪工作室）

張嘉倪身上的裙裝不只正面設計大膽，更巧妙在腰部設計成倒V型，拉高腰線瞬間讓身材看起來更高挑纖瘦，打造出胸部以下都是腿的視覺感受，下半身的裙擺也以不規則剪裁襯托美腿，最後搭配上同色系高跟鞋，讓全身穿搭顯得更溫柔協調。

張嘉倪鏤空白裙正面透出撩人美肌 大剪短髮清純度飆高（圖／摘自微博@喜欢倪张嘉倪工作室）

張嘉倪優雅又性感的造型一曝光就掀起一番討論，令粉絲們看了紛紛大讚：「渾身都散發著魅力啊！」、「老沉浸在嘉倪的顏值裡無法自拔了」、「這身搭配很美哦確實讓我過足了眼癮」、「姐姐笑起來太治癒了」、「無法用語言來形容她的美」等。