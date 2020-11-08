出道前就以驚人美貌迅速竄紅的韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene (裴珠泫/裴柱現)，不久前因爆出「耍大牌風波」而遭到網友以「獵巫」的方式挖出過去Irene在台上與私底下耍大牌的各種事蹟。Irene也在IG上發出道歉聲明後便神隱，近日首度露面吸引網友的熱烈討論。

上個月中，Irene被一名在演藝圈中資歷長達15年的造型師於個人社群平台上爆料，自己遭到Irene狂罵20分鐘的過程而引發爭議，沒多久Irene便在IG上承認並貼出道歉啟示震驚整個演藝圈，形象瞬間跌入谷底的她即使事後已向當事人道歉，依然遭到網友怒罵還要她退出演藝圈。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 4:55 張貼

事隔多日，Irene取消多個公開行程後，終於在官方YouTube頻道的影中現身，為即將推出的寫真年曆「2021 SEASON'S GREETINGS」拍攝宣傳影片。影片中，由瑟琪、Wendy打頭陣以肩帶水墨插畫洋裝及白色U領長裙散發清新魅力，隨後出場的便是Irene，她以細肩帶V領洋裝配上烏黑秀髮再現驚人神顏與白皙鎖骨香肩，而Yeri襯衫全開V到底的穿法也相當吸睛，最後則是Joy以白色洋裝搭配白色袖套釋放女人味。

Irene耍大牌風波後首露面 細肩帶V領穿搭洩胸口小心機（圖／YouTube）

雖然下面的留言中還是有不少人指責Irene的行為，但更多的是粉絲的支持，紛紛敲碗她們的新專輯以及前陣子因摔傷而休息好一陣子的成員Wendy，再度引發熱議。