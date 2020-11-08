南韓6人女團MOMOLAND近日透過經紀公司宣布即將於11月17號回歸發行全新單曲《Ready or Not》，歌曲還找來「江南大叔」PSY參與製作，讓粉絲們相當期待。而人氣成員JooE(주이)近日也在個人社群平台上曬出工作造型側拍，火辣的穿搭讓她美腿乍現。

在公開的照片中，JooE穿著一件牛仔襯衫內搭白色上衣，配上黑色超短熱褲以及米色低跟高筒靴與現在十分流行的泡麵捲髮造型，讓原本就有164cm的她看起來腿型更加修長，火辣的造型瞬間吸引超過7.9萬人按讚。

粉絲看了也紛紛留言「這腿應該有2米長」、「都冬天了還這麼辣」、「美慘了，這身造型超級適合她」、「這造型好好看喔」。

在 Instagram 查看這則貼文 주이💙（@j_oo.e_0en）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 4 日 下午 11:58 張貼

MOMOLAND於2016年出道後，就以清新甜美的風格擄獲大批粉絲的心，陸續推出《Thumbs up》、《Starry Night》、《BAAM》等多首經典單曲，雖這三年來也發生過成員退團及選拔活動《尋找 MOMOLAND》造假等爭議，讓MOMOLAND形象受挫，好在經紀公司即時處理，成員們也一路互相扶持挺過風雨，並即將再推出新單曲人氣也逐漸攀升。