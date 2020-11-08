39歲香港女星薛凱琪（Fiona Sit）一出道就以情歌《奇洛李維斯回信》、《南瓜車》走紅，更在賣座電影《分手說愛你》中尬上一角竄紅，近年更積極進攻時尚圈，推出個人時裝品牌，晉升新一代時尚女王。近日，她曬出一組私房穿搭寫真，運用緊身毛衣搭配光澤半身裙，以淺色系的溫柔穿搭展示秋季時尚。

而貼文中，薛凱琪以文字寫下：「在這麼冷的上海，我愛上了我們家的這款高領，你們呢？」原來她直接穿上自家服飾，化身最強代言人展示商品，只見米白色針織毛衣的材質柔軟保暖，完美貼合她纖瘦的身材，不僅顯瘦的修飾力超好，更在左右雙肩驚喜設計出挖洞的剪裁，看起來造型感十足。

168cm薛凱琪曬緊身毛衣寫真 雙肩挖洞展現神級骨感身材（圖／摘自微博@薛凱琪）

雖然上半身是素色單品，但薛凱琪在下身搭配的是拼接款半身裙，以米色系格紋與亮面流蘇混搭，讓穿搭的層次感一秒提升，而半身裙的長度則落在過膝處，讓整雙腿最細的小腿部位若隱若現，很能襯托出她高挑的168cm身材。

168cm薛凱琪曬緊身毛衣寫真 雙肩挖洞展現神級骨感身材（圖／摘自微博@薛凱琪）

照片一出立刻吸引超過3000多人按讚並留言：「我也愛上了你家的這款高領，還愛上了你」、「一定要多多營業呀，怎麼看都特別的美呢」 、「凱琪姐姐身材好棒哦，什麼風格都能駕馭。」、「琪琪姐穿這套毛衣真的是很好看」等。