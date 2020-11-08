44歲大陸女星李小冉因在古裝劇《慶餘年》中飾演反派角色「長公主」走紅，外貌姣好的她不僅是許多人心中的凍齡女神，在演藝圈中更是情史豐富的發電機。近日，她穿上一套白色鏤空長裙拍寫真，不僅體態纖瘦，更再次展現多年不變的高顏值。

在這組寫真中，李小冉把瀏海梳成公主頭，更選穿白色氣質連衣裙大走氣質路線，這套洋裝在正面巧妙點綴多處鏤空的元素，設計得十分簡約又精緻，乍看之下頗有蕾絲感，讓長袖的長裙看起來一點也不厚重，不僅整體比例看起來修長，襯托出水蛇腰後更是時尚感爆棚。

44歲女星李小冉在古裝劇《慶餘年》中飾演「長公主」走紅，外貌姣好是許多人心中的凍齡女神，（圖／摘自微博@李小冉）

除了發出美照展現優雅穿搭，在貼文中，李小冉也以文字寫下：「為什麼每次我喜歡的都是看不清臉的，團隊不讓發的？」，她俏皮搭配上一連串困惑的表情符號，讓粉絲們看了全笑歪，她搞笑的個性超圈粉。

44歲女星李小冉在古裝劇《慶餘年》中飾演「長公主」走紅，外貌姣好是許多人心中的凍齡女神，（圖／摘自微博@李小冉）

大票人看了紛紛大讚：「就是喜歡小冉」、「不讓發拍那麼多幹嘛呢？」、「你是老大你說了算他們得聽你的」 、「小冉姐還是一直都漂亮的誒」、「第二張好美！朦朧，神秘，韻味！但是看到最後一張理解了團隊，神仙身材……」等，成功引發話題。