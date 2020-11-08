FENDI為聖誕佳節掀開序幕，在首爾Galleria百貨公司外牆擺放掛滿裝飾的聖誕樹。設計主題從FENDI Pack擷取靈感，一系列實用配飾設計幽默大膽，與FENDI包裝一脈相承，奪目的黃色及粉紅色購物袋及禮盒有著生動有趣的造型。南韓演員李棟旭和韓藝瑟等嘉賓出席晚上的點燈儀式，並造訪期間限定店，為活動鍍上熠熠星光。

FENDI精心佈置Galleria百貨公司的外牆及室外空間，以聖誕擺飾構築盛大奢華的節慶氛圍，傳播歡欣的正能量。12米高的巨型聖誕樹，飾以FENDI、LOVE、FF吊飾及數以千計的吊燈裝飾，概念取材自FENDI ROMA Holiday系列豐富璀璨的細節，洋溢普世歡騰的氛圍。從樹底抬頭張望，閃閃生輝的FENDI經典FF標誌映入眼簾，恍如鑲嵌於夜空，締造精彩繽紛的視覺效果。

韓藝瑟李棟旭亮眼出席點燈 巨型聖誕樹空降首爾（圖／品牌提供）

FENDI亦於Galleria東館1樓開設2020-21年秋冬男女裝期間限定店，呈獻品牌的新季款式，設有波浪形淺粉紅色梳化，靈感源自2020-21年秋冬女裝。首爾Galleria期間限定店網羅FENDI ROMA Holiday系列的主要款式，包括全球首度發售的FENDI Pack系列、Peekaboo ISeeU和Baguette。

韓藝瑟李棟旭亮眼出席點燈 巨型聖誕樹空降首爾（圖／品牌提供）

除了首爾Galleria，粉紅色及黃色主色調同樣出現在全球各地的期間限定店，包括羅馬Palazzo FENDI、米蘭蒙特拿破崙大街、巴黎蒙田大道、倫敦Harrods百貨公司、慕尼黑馬克西米利安大街、杜拜購物中心、東京Ginza 6及表參道、香港廣東道及置地廣塲、北京SKP南館及上海恒隆廣場。