知名美妝Youtuber Catie在個人頻道訂閱人數已超過107萬，被封為「台灣美妝Youtuber天花版」，每每在頻道推薦的愛用品都能引發熱烈討論。Catie在個人頻道分享9樣「300元有找的開架神品」，沒想到超平實的價格，用起來效果卻不輸專櫃，CP值超高！

▍1.media媚點 自然光感美肌BB霜

Catie發現這款BB霜在網路上討論度低，但用了他覺得「驚為天人」！這款BB霜雖然定價是340元，但藥妝店常在打折，通常可以用200多的價格入手。Catie分享這款BB霜質地是乳霜狀，抹開後很容易延展，抹在臉上用手指就能塗抹很均勻，妝感約有中度遮瑕，推薦給學生或上班族日常使用。

▍2.Solone 天生好手極細三角眉筆 #01 深褐色

Catie覺得這款眉筆的三角筆頭非常好畫，無論是橫向大面積填補、或縱向畫出毛流感，都非常好用，又非常好上色。筆尾的刷毛做得細細的，用起來很順手。原本Catie在影片中表示色號只有三種，都是偏咖啡色，沒有黑髮適用的灰色調，沒想到在影片上傳2個月後就有讀者留言Solone真的推出灰色調眉筆，造福沒有染髮的人！

▍3.Solone 神隱修容餅 #03 暖褐色

Catie也很推Solone的修容餅，他覺得Solone真的是台灣之光，東西便宜到「會傻眼」，Solone的修容餅打折後價格大約是130元上下，容量大概可用半年到一年，CP值超高！Catie表示亞洲黃皮膚的修容很適合選擇偏灰感的棕色，就會創造出很自然的陰影感。

▍4.heme 純色腮紅 #01 Nude Beige

heme單色腮紅容量超大有5.5克，卻只要199元，包裝質感也不錯，內附鏡子外出補妝也很方便。Catie會喜歡不只是因為便宜，最重要的是這款腮紅粉質很棒，Catie最常用的是「#01 Nude Beige」，顏色偏裸粉，適合中偏白的肌膚，呈現自然清透好氣色。

▍5.4U2 心型刻字腮紅 M系列粉狀腮紅

如果喜歡比較濃烈的妝感，Catie推薦可以試試看4U2心型腮紅，這款腮紅的顏色濃烈到可以當眼影用！這款腮紅雖然顯色度高，但非常好暈染，所以用起來不會有色塊，粉質也很服貼，妝感也很好看。

▍6.Solone 層次腮紅刷 L09

這款是雙刷毛的刷子，根部黑色刷毛比較硬挺密集，上方白色部分比較柔軟稀疏，用這種刷子上腮紅可以有很均勻、很輕柔的腮紅妝效，不容易失手。除了粉狀腮紅，也能用在霜狀腮紅、打亮、蜜粉，非常多用途。

▍7.Flormar 獨角獸高光粉餅 #02 Midnight

容量非常大有7克，卻只要297元，Catie開玩笑說「完全可以用到傳給孫女都用不完」，Catie最愛香檳色「#02 Midnight」，粉質細緻服貼沒有顆粒感，用起來和知名專櫃打亮OFRA有點像，同時用於手背上看起來亮度不相上下，又不顯肌膚紋理，但持久力沒那麼好是唯一缺點。

▍8.CEZANNE 持久潤澤唇膏 #101

Catie覺得這款唇膏的顏色非常漂亮，是美麗的「糖漬無花果色」，妝效是水亮感唇妝，但不會有豬油感，是晶瑩剔透的感覺，顏色能修飾唇周暗沉，又擁有滋潤度，在日本買只要100多元，台灣也只要250元上下，CP值也非常高。

▍9.Beauty Cottage 超廣角捲翹睫毛夾

是泰國品牌的睫毛夾，非常便宜，在泰國當地買大約只要100元上下，現在在網拍買也只要100多元，Catie推薦款睫毛夾給「睫毛細軟夾不翹」、「眼型是長平眼」的人，一夾就能讓整排睫毛聳立，夾完後的卷翹度又非常持久，如果睫毛很難夾翹、還沒找到命定睫毛夾，就一定要試試看這款睫毛夾。