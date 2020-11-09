20歲台灣女星歐陽娜娜是歐陽龍、傅娟的二女兒，帶著星二代光環出道後話題不斷，她除了精緻討喜的美貌及167cm纖瘦身材，更靠天生超會穿的時尚品味備受肯定，被廣大粉絲們封為「新生代穿搭指標」。尤其從娜娜最近的機場私服穿搭中，可發現她真的很鍾愛 all black 穿搭法～​​​​以下就以她為範本參考日常穿搭的靈感吧！

近日，歐陽娜娜被拍到現身機場，她身穿來自 Balenciaga 的黑色皮革外套搭配同樣屬於黑灰色系的牛仔褲、繽紛色系拼接的NIKE球鞋，最後頭戴大陸時尚達人韓火火推出的 DNT 皮革漁夫帽，展現風格一致的帥氣運動穿搭，甜酷潮流感十足。

歐陽娜娜all black穿搭太顯瘦 甜酷風私服秀超狂長腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

如果想要更帥氣，也可以學學娜娜的另一套帥氣的毛衣穿法！她選穿來自 VETEMENTS 的中性灰色風毛衣，內層以黑色緊身衣打底，可以有保暖作用，特殊的破壞款的破洞設計可說是不撞衫的首選，頗有帥氣的頹廢風，搭配上 RICK OWENS 運動褲，很能修飾腿部線條，讓她的美腿看起來更修長。

歐陽娜娜all black穿搭太顯瘦 甜酷風私服秀超狂長腿（圖／摘自微博@明星机场私服）

粉絲們看到後紛紛留言「中性潮服，偏愛這種風格的女生，好颯」、「娜娜私服洋氣又順眼」、「從來不凹造型不用力過猛」、「鹽甜適中」、 「娜娜真的好會穿衣」、「這位姐的穿搭我非常可」、「甜酷娜娜子」等。