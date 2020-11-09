一到秋冬季節，許多人的肌膚就有乾燥的問題發生，甚至會因為乾燥而容易產生表情紋、細紋，Kevin老師分享秋冬保養最重要的就是做好保溼和鎖水，若能在保養品中加入精華油，將能讓保養效果事半功倍！

Kevin老師說明，水與油都是人體必需品，皮脂也須油水平衡才健康，想要皮膚好，「水與油」缺一不可，精華油能做到的比你想像的更多，每個人都有適合的油保養，就算是油性肌膚也適用，最關鍵的就是使用方法與用量，應該視肌膚的乾燥程度調整油的使用量，保養最後一步驟將油放在手心搓揉均勻，再輕輕按壓於全臉，即可完成鎖水。另外還須注意精華油的成分，因為擦在臉上的跟吃進肚子裡的同樣重要！

Kevin老師推薦油保養一定要入手「玫瑰果油」、「金鈕釦萃取油」這兩款精華油，尤其秋冬保養想要加強保溼，讓肌膚在乾燥的環境下依然充滿彈性，保養最後一步驟少不了它們。Kevin老師進一步說明，真正的玫瑰果油是來自野薔薇果的果實萃取，因此不會有玫瑰香味，如果你手邊的玫瑰果油有玫瑰花味，很可能就是添加了人工香精！真正的玫瑰果油呈現淺褐色或金黃色，有淡淡堅果香，富含高單位 亞麻油酸、α-次亞麻油酸、β-胡蘿蔔素、維他命A、C、E、K、F、Omega 3與6，能維持肌膚自然平衡，鎖住基底水份並增加彈性，對淡化斑點與撫紋也有明顯功效。

Kevin老師說明，真正的玫瑰果油是來自野薔薇果的果實萃取，因此不會有玫瑰香味，呈現淺褐色或金黃色，有淡淡堅果香，圖為Sukin明星商品玫瑰果油。（圖／邱映慈攝影）

而「金鈕釦」對想要維持肌膚年輕狀態的人來說更是不能錯過的好成分，Kevin老師分享「金鈕釦萃取」號稱植物界的六胜肽、純植物的類肉毒，可以緊實肌膚、淡化細紋、減少表情紋，含有金鈕釦萃取的精華油不但能改善秋冬乾燥，對於乾燥而產生的細紋的保養也超有感。