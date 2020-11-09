今年防疫話題熱，連房地產也掀起一股健康防疫宅風潮。位於桃園A7重劃區的「和耀恆美」甫開案，配合時事主打全套防疫提升健康宅搶攻市場，吸引許多注重健康生活的首購族前來參觀賞屋。

「和耀恆美」全室安裝VAF空氣清淨系統，是名副其實的防疫健康宅。/圖由業者提供

「和耀恆美」規劃地上15樓、地下4樓，標準2-4房，權狀28-48坪，總戶數291戶。全棟除了規劃當層排氣外，從走進入大廳開始，社區加裝了夏普清淨機，有效過濾髒空氣及PM2.5，室內就能呼吸到新鮮空氣。接著走進電梯，配備永大電梯內裝夏普清淨機。居家室內安裝VAF全戶空氣清淨系統，將室內不好的空氣排出去，全程防疫，符合趨勢需求，是名副其實的健康宅。

除了乾淨的空氣外，還有乾淨的水。建商特別裝置德國進口的淨水器，另外在家中加裝櫥下型淨水器，高效過濾水質，無論是居家用水或是飲用水都很純淨，全屋式健康新生活。

學區為樂善國小，新建校舍設備新穎。/圖由業者提供

「和耀恆美」基地緊鄰A7產專園區，又稱為樂善科技園區，是北台灣新科技聚落，未來將可活絡地方經濟，本案位處第一排優勢，保值性高。學區為樂善國小，另有萬坪保護區，部分戶別可享永久綠意景觀，在區域內少見，目前仍為2字頭房價，現有推出早鳥優惠專案，有興趣的民眾可提早前往參觀。