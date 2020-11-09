美國39歲的流行樂性感天后碧昂絲(Beyoncé)，去年接續推出概念專輯《獅子王The Lion King : The Gift》及改編過的視覺專輯《Black Is King》後，人氣再度暴漲。近日她也受邀登上英國版時尚雜誌《Vogue》的12月號封面，火辣的造型再度衝擊讀者的視覺感官引發話題。

在公開的照片中，碧昂絲不僅穿上ㄧ般人難以駕馭的「死亡螢光金」貼身洋裝大展性感曲線，她還換上多套背面挖空至腰間以及深V又高衩的西裝短褲造型，辣秀迷人的葫蘆身形；其中一套服裝更直接將透明絲質布料穿上身，飽滿上圍及豐滿美腿一覽無遺，讓人看了直噴鼻血，照片一出立即吸引超過279.6萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Beyoncé（@beyonce）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 上午 9:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Beyoncé（@beyonce）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 上午 9:59 張貼

而一向敢穿敢秀的她，日前還與知名運動品牌Adidas合作，推出一系列運動服飾，一次推出5種色系，並在個人社群平台上為粉絲們示範同色系9種穿搭風格，可甜可辣的混搭方式讓網友們大開眼界，也再次展現她絕佳的穿衣品味。

在 Instagram 查看這則貼文 Beyoncé（@beyonce）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 上午 5:59 張貼

而今年碧昂絲還將演出電視劇《恐怖訊息》，在劇中飾演女主角的她將會帶來什麼精彩的演技也讓粉絲們相當期待。