由女團出身的南韓人氣女歌手宣美(SUNMI)，出道多年一直都以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈。而衣品絕佳的她，過去經常在個人社群平台上曬出私底下的穿搭大受粉絲的喜愛，近日她受邀出席精品品牌活動時，再度以一般人難以駕馭「粉紅套裝」出席，帥氣又不失女人味的造型驚艷全場。

日前，精品品牌GUCCI所舉辦的新品發表會上，宣美穿著粉色西裝外套搭配桃紅色絲質襯衫與淺粉色西裝褲，腰上的金屬配件及圓頂帽皆是粉色，最後再以精典LOGO包及咖啡色跟鞋做點綴，高超的多層次「粉色」穿搭風格讓她看起來又酷又甜，吸引超過29.3萬人按讚。

不少粉絲們看了紛紛大讚「女神穿什麼都超好看」、「這套穿搭太適合她了」、「你怎麼可以這麼美」、「太強了！姐姐竟然能駕馭死亡螢光粉」、「愛死妳了」。

在 Instagram 查看這則貼文 SUNMI（@miyayeah）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 5 日 下午 9:08 張貼

在上個月的萬聖節活動上，宣美還特別化了「無臉男」造型現身直撥現場，俏皮的裝扮逗得網友們哈哈大笑，親民的個性再度圈入一票粉絲。