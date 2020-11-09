隨著美國總統大選開票結果底定，總統當選人拜登（Joe Biden）在美國時間7日晚間偕同「準第一夫人」吉兒（Jill Biden）及首位女性副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）發表勝選感言，兩位女性當天的服裝造型，成為矚目焦點。

今年美國總統大選戰況激烈，經過連續多天激戰，終於大勢底定。拜登勝選後，立即與副手賀錦麗一同前往位在德拉瓦州威明頓市的競選總部，發表勝選感言。

拜登一如以往，以帥氣的黑色西裝現身。賀錦麗則穿著知名服飾品牌「Carolina Herrera」的白色套裝，內搭絲質蝴蝶結襯衫，看起來幹練又不失女人味，完美展現女性領導人的霸氣與穿搭品味。

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一旁的吉兒，則穿著不少歐美女星鍾愛的服飾品牌「Oscar de la Renta 」，不對稱刺繡洋裝現身，黑底印花設計加上紅色高跟鞋做點綴，讓她看起來優雅又顯氣質，低調的她也始終戴著黑色口罩，絲毫不搶老公風采。

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兩位女性接下來又會以怎樣的造型出席公開場合，將成為粉絲們討論的話題之一。