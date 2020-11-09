31歲的少女時代成員Tiffany，自從單飛前往美國發展後穿搭風格便越來越火辣，由原本的清純小女孩進化成性感小女人，而經常透過個人社群平台與粉絲們分享生活及穿搭造型的她，近日曬出在後台所拍攝的照片，貼身的小洋裝再次成為矚目的焦點。

Tiffany公開的照片中，只見她手中拿著咖啡，身上穿著金色絲質細肩帶小洋裝搭配一頭慵懶的微捲長髮現身，貼身又低胸的設計將她凹凸有致的好身材完美呈現，配上甜美的笑容瞬間融化一票粉絲，吸引超過54萬人按讚。

少女時代其他成員孝淵及Sunny，看到照片後也忍不住留言「這造型太性感了吧」、「唉呦~~很美耶！」、網友更忍不住暴動表示「姐姐身材太好了」、「冬天了還這麼辣」、「愛死妳了美女」。

在 Instagram 查看這則貼文 Tiffany Young（@tiffanyyoungofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 下午 10:12 張貼

而Tiffany自女團少女時代出道後，便以甜美的外表及「會笑的眼睛」而大受粉絲的喜愛，加上ㄧ雙白皙大長腿及嘹亮的歌喉，讓她即使在2017年與SM娛樂的合約到期並以新身份「Tiffany Young」前往美國發展後，人氣依然持續攀升，成功打進美國市場。