獨立樂團「法蘭黛」主唱法蘭(Fran)以《親愛的房客》電影配樂入圍金馬最佳原創電影音樂，她直說非常受寵若驚。而有著高冷外型與絕佳品味的她，近期受邀出席不少時尚活動，但平常少穿有肩線設計，這次初挑戰義大利名牌SPORTMAX格紋西裝，拍來風格率性，讓她一看到鏡頭中的自己大驚：「這是誰啊！我要拍給我爸媽看。」

雖自謙是初出茅廬的半調子，但其實法蘭為影集《他們在畢業的前一天爆炸 2》做配樂時，就讓許多粉絲入坑，這次再為《親愛的房客》製作配樂，讓不少粉絲直說聽音樂彷彿電影畫面從眼中飛逝，評價相當高。談起入圍時，她笑說：「這次跟我一起入圍的都是大師，所以其實能夠跟他們一起入圍，我感到萬分榮幸了，我已經先認輸了。」

法蘭近期時尚曝光增加，高冷臉與精品超合，SPORTMAX圓點針織上衣3萬5800元、圓點針織裙3萬1800元。 （攝影／JOJ PHOTO）

SPORTMAX駝色皮背心，8萬6800元。（SPORTMAX提供）

造型很有自己性格的法蘭，從國中開始就習慣穿這種喜歡穿中性風格的服裝，「我媽媽以前都說，我每次都幫你買很漂亮的衣服，你都不穿。」從那時起，衣服色系就專選墨綠、磚紅、駝色等大地色調，「我自己不太有白色的衣服，因為覺得會弄髒讓我很緊張。」另外喜歡搭配飾品增加亮點，「我最喜歡的單品就是手鐲，只要出門手腕上沒有戴東西就會覺得怪怪的」。

平常很少出門的她，其實蠻常網購衣服的，但只會購買基本款服裝避免踩雷，「近期燈芯絨蠻受歡迎的所以我也買了幾件，但比較貴、有質感的衣服我還是習慣去店面選購。」在買衣服時她也很在意修飾身形的衣服「我喜歡沒有間線的上衣，我覺得太合身的肩線，會讓我的肩膀看起來很小，會凸顯我長太小隻的缺點。」

SPORTMAX修身大衣，7萬8

800元。（SPORTMAX提供）

這次受本報之邀穿SPORTMAX秋冬新裝，其中圓點針織上衣，就是她平時偏好那種肩線不明顯的設計，初次挑戰的格紋西裝則讓她驚艷，並有了更多時尚彈性。SPORTMAX這季秋冬新裝強調立體結構與未來主義，但剪裁上卻呈現酷帥略帶甜美的感覺。