凱特王妃及皇家成員於11月8日出席英國陣亡將士紀念日（Remembrance Day）哀悼典禮，在典禮上凱特王妃以一席黑色軍服大衣現身，但她即使一身黑依然運用鈕扣、帽子等配件讓原本肅穆的場合增加不少亮點。

每年的11月11日即是英國及聯邦國家所制定的英國陣亡將士紀念日（Remembrance Day），而年年都會出席典禮的英國皇室成員，今年也沒有缺席，但因受到新冠肺炎的疫情影響，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）避免民眾群聚感染，僅率領皇室成員與150名英國海陸空三軍現役軍人，提前於11月8日低調舉行。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 上午 4:12 張貼

在公開的照片中，女王伊麗莎白二世及皇室成員們皆穿著黑色服飾及口罩，但穿衣品味一向十分高段的凱特王妃，依然成功吸引眾人的目光。只見她穿著愛牌Catherine Walker所特別訂製的排扣英挺軍裝大衣，肩頭流蘇的靈感設計來自軍規禮服上的吊穗肩章，而腰封的刺繡收編圖騰及袖口上的金色鈕扣也是凱特王妃向軍人致敬的細節；最後配上Philip Treacy的造型禮帽及真珠鑽石耳環，使原本剛硬的軍服多了不少女人味。

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而凱特王妃「硬中帶柔」的穿搭方式也再度受到粉絲的一致好評，對比同樣以「衣品」出名的美國第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump），在不久前的美國共和黨全國代表大會上所穿的Alexander McQueen卡其色軍服套裝，則顯得有距離感。雖然梅蘭妮同樣以寬版腰封、窄裙等設計展現女人味，但硬挺的線條與色調加上「過度」的展現好身材卻意外引起民眾的反感。

梅蘭妮亞川普（Melania Trump）卡其色軍服套裝引反感（圖／達志影像）