南韓女團EXID前成員哈妮(HANI/安喜延)，以出眾的臉蛋及前凸後翹的好身材深受粉絲們喜愛。近日受邀參與「第13屆 幸福同感志工團」活動的她，ㄧ身輕便服飾現身會場，超親民的穿搭風格令網友忍不住大讚。

日前，哈妮受邀出席志工團活動時，以ㄧ件灰色休閒帽T外搭咖啡色西裝外套，下半身則是穿著牛仔長褲及白色運動鞋現身，加上她臉上沒有太多的妝容，整體造型看起來休閒又舒適。

女偶像哈妮示範私服穿搭 多層次帽T造型成秋冬必備款（圖／tvreport）

哈妮也如鄰家女孩般與其他志工們ㄧ同為社區服務為牆面上色，不少粉絲看了紛紛大讚「她這套我也很可以穿」、「最親民的私服穿搭」、「哈妮總是沒有距離感」、「隨性穿搭也超級好看」、「下次出門就照她這樣穿」。

在 Instagram 查看這則貼文 Hani_sdhmotion（@hani_mymuse）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 7 日 下午 7:45 張貼

哈妮2012年於女團EXID出道後，曾有一段時間默默無名差點遭到解散，直到網友上傳一段公演《Up & Down》時的個人熱舞影片才一夕間爆紅，但自從去年合約到期後，哈妮選擇離開舊東家轉往戲劇圈發展，陸續演出《XX》、《SF8》等劇皆有不錯的表現，演員之路備受粉絲們期待。