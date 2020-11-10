生活壓力、熬夜晚睡、愛滑手機，讓你躺在床上翻來覆去還是沒有睡意？據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人當中就有1人有失眠困擾，一年的安眠鎮定藥物用量更超過9億顆，而在失眠人口中，近7成希望可以不要服用藥物來改善。

向來注重生活美學與身心平衡的牛爾老師，特別在旗下居家香氛品牌Niuer Home推出「雪松森林安眠精油」，嚴選法國精油大廠Argeville製造的3大助眠明星：薰衣草、馬鬱蘭及雪松精油，特調出香味層次豐富且能幫助紓壓、放鬆的療癒系草本香調，再透過睡前「滴滴小儀式」，將精油滴在枕頭或擴香用品上，打造居家舒眠小森林，置身其中愜意「森」呼吸，一夜熟睡到天亮！

「雪松森林安眠精油」以香味鮮明的穗花薰衣草及味道柔和的真正薰衣草，調和出清新又療癒的氣味，第一時間加倍放鬆身心，帶走累積一整天的沉重壓力；在西方象徵「幸福與愛」的馬鬱蘭，具有優異的安撫與鎮定功能，自然的草本香氣更能幫助舒緩心情，接力釋放緊繃焦慮及平衡情緒；香調的最後段，由淡雅沉穩的木質調雪松，讓心神獲得沉澱與安定，隨著呼吸感受置身大自然般的清新氣息，進入甜蜜夢鄉。

雪松森林安眠精油。（圖／品牌提供）

「滴滴小儀式」有三個做法，第一個是在枕頭套四個邊角各滴1滴的量；第二是依擴香石大小，滴約3-5滴的量；第三是使用擴香儀或水氧機，視儀器大小，滴約5-8滴的量。用雪松森林安眠精油創造睡前儀式，把「將就」的平淡日常變成「講究」的小確幸，讓入睡過程充滿幸福氛圍，享受整夜的香甜熟睡。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 雪松森林安眠精油正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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