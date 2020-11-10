ㄧ年一度的歐美音樂盛典「2020 MTV EMA」頒獎典禮，於當地時間11月8日正式展開，但今年受到新冠肺炎疫情的影響，典禮上不僅多個環節都是透過數位特效形式在網路上呈現，多組大咖名星的演出也分散在紐約各個戶外場地舉行。而受邀擔任頒獎人的21歲創作女星麥迪遜·比爾(Madison Beer)，火辣的造型令觀眾看得直噴鼻血。

由YOUTUBE歌手出道的麥迪遜比爾，擁有精緻五官、凹凸有致的好身材，加上混厚的嗓音，使她逐漸累積人氣，最後受到偶像小賈斯汀在推特上轉發一段她所演唱的影片而一夕間爆紅，在網路上吸引超過千萬人追蹤，今年她還陸續推出《Selfish》、《Good In Goodbye》、《Baby》等夯曲，人氣不斷攀升。

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麥迪遜比爾私底下的穿搭風格總是前衛、大膽，而今年受邀擔任「2020 MTV EMA」的頒獎人時也同樣吸睛。只見她走紅毯時，先以ㄧ件U領咖啡色絲質洋裝搭配同色系長靴性感出席。

在 Instagram 查看這則貼文 @starstyledd 分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 下午 6:15 張貼

接著，她再換上一件胸前、腰間及背部鏤空的造型連身衣，下半身僅用薄紗當作裙子，大方秀出前凸後翹的身材曲線相當火辣，讓網友看了直呼「太性感了」，瞬間成為全場矚目的焦點。