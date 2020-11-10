香奈兒Coco Crush珠寶風情萬種，標榜有千萬種佩戴方式，自然不能以一句話、一個字來形容，為此香奈兒特別撰寫一本名為《愛上

香奈兒的Coco Crush珠寶怎麼佩戴都美，而且戴愈多愈好。（CHANEL提供）

Coco Crush事典》（Dictionnaire Amoureux de Coco

Crush）的厚字典，從A到Z收錄千萬個字句來形容Coco Crush之美，描述Coco的靈魂，書寫Crush的悸動。

香奈兒女士常以對稱方式佩戴寬手鐲，展現女強人的霸氣。（CHANEL提供）

珠寶，一直是彰顯自我形象的延伸，同一件珠寶佩戴在不同人身上，就會產生不同的效果，最具代表性的莫過於香奈兒的Coco Crush珠寶，可多件混搭、也可單件佩戴，可平易休閒、也有奢華盛裝，從一只4萬元起跳的窄版戒指，到要價上百萬的寬版鑲鑽手鐲，儘管樣貌各異、風情萬種，無不源自Coco Crush的時尚語彙。

Coco Crush珠寶可以隨意佩戴，把戒指戴在小姆指也很OK。（CHANEL提供）

為了逐一詮釋Coco Crush的豐富語彙，香奈兒出了一本厚達3公分的《愛上Coco Crush事典》，從A開頭的「AMOUR」（愛），到Z結尾的「ZUT」（法語感嘆詞），逐一蒐列千百個單字，詮釋Coco Crush珠寶的萬種風情，就如同香奈兒女士的名言「你有一百種方式去佩戴一朵花！」一樣，佩戴Coco Crush珠寶也有無限的可能。

Coco Crush珠寶可以隨意佩戴，把戒指戴在大姆指很酷。（CHANEL提供）

例如「BONHEUR」（幸福）即是將五只窄版Coco Crush戒指以疊戴混搭的方式佩滿手上，因為「5」是香奈兒女士的幸運數字，香奈兒女士的全名即是Gabrielle Bonheur Chanel，別具意義。例如DADA（達達主義），即是一隻手戴滿大大小小的Coco Crush戒指，另一隻手則空無一物，就像達達主義 (DADA)挑戰美學的規範，讓右手與左手的不對稱形成對話。

Coco Crush黃K金鑲鑽戒指，14萬2000元。（CHANEL提供）

Coco Crush黃K金寬版手鐲，71萬2000元。（CHANEL提供）