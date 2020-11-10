香奈兒Coco Crush珠寶風情萬種，標榜有千萬種佩戴方式，自然不能以一句話、一個字來形容，為此香奈兒特別撰寫一本名為《愛上
Coco Crush事典》（Dictionnaire Amoureux de Coco
Crush）的厚字典，從A到Z收錄千萬個字句來形容Coco Crush之美，描述Coco的靈魂，書寫Crush的悸動。
珠寶，一直是彰顯自我形象的延伸，同一件珠寶佩戴在不同人身上，就會產生不同的效果，最具代表性的莫過於香奈兒的Coco Crush珠寶，可多件混搭、也可單件佩戴，可平易休閒、也有奢華盛裝，從一只4萬元起跳的窄版戒指，到要價上百萬的寬版鑲鑽手鐲，儘管樣貌各異、風情萬種，無不源自Coco Crush的時尚語彙。
為了逐一詮釋Coco Crush的豐富語彙，香奈兒出了一本厚達3公分的《愛上Coco Crush事典》，從A開頭的「AMOUR」（愛），到Z結尾的「ZUT」（法語感嘆詞），逐一蒐列千百個單字，詮釋Coco Crush珠寶的萬種風情，就如同香奈兒女士的名言「你有一百種方式去佩戴一朵花！」一樣，佩戴Coco Crush珠寶也有無限的可能。
例如「BONHEUR」（幸福）即是將五只窄版Coco Crush戒指以疊戴混搭的方式佩滿手上，因為「5」是香奈兒女士的幸運數字，香奈兒女士的全名即是Gabrielle Bonheur Chanel，別具意義。例如DADA（達達主義），即是一隻手戴滿大大小小的Coco Crush戒指，另一隻手則空無一物，就像達達主義 (DADA)挑戰美學的規範，讓右手與左手的不對稱形成對話。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。