美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），以凍齡臉蛋與火辣身材而聞名，而經常在IG上曬出「福利辣照」製造話題的她，近日為知名鞋履品牌DSW(Designer Shoe Warehouse)拍攝ㄧ系列形象照，並秀出超狂美腿曲線令粉絲們看傻了眼。

只見照片中的珍妮佛羅培茲穿著ㄧ件黑白香尖的條紋襯衫，躺在床上演繹時下最流行的「下衣失蹤」穿搭，配上新款黑色漆皮造型細跟靴，讓腿部線條更加纖細修長；下一張她則是換上黑色貼身洋裝搭配毛呢大衣，並以駝色短靴延伸視覺，倚靠在豪華房車上展現女王的慵懶霸氣。

緊實的身材曲線與精緻的妝容，讓人絲毫看不出她已經51歲，瞬間吸引超過209.5萬人按讚，也為品牌達到最佳的宣傳效果。

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Lopez（@jlo）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 上午 10:27 張貼

事實上，珍妮佛羅培茲為了維持身材也是下足了功夫，除了平常只吃「有機食品」及大量的蛋白質、水果、蔬菜外，她也嚴格控制自己做到「三不」，也就是不抽菸、不喝酒、不攝取咖啡因及酒精，並持續嘗試各種運動讓自己的代謝率維持在最好的狀態，便是她凍齡多年的秘訣。