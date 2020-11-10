2020年11月9日，台北－以「WEAR TOKYO NOW」為品牌精神的日本流行時尚服飾品牌GU今日正式宣布再次與日本人氣動漫《鬼滅之刃》合作，將於11月20日推出第二彈聯名系列。

繼今年8月GU第一次推出與超人氣動畫《鬼滅之刃》聯名系列後，隨著劇場版《鬼滅之刃 無限列車篇》的電影熱映，迅速登上年度動畫票房冠軍，GU聯名系列第二彈勢必吸引更多粉絲的關注。與第一彈聯名系列相比，第二彈的色彩運用同樣啟發自每個角色的代表色，創作靈感上也繼續以「愛」為主題貫穿整體設計，比如「竈門炭治郎」和「禰豆子」令人動容的兄妹之情。

《鬼滅之刃》旋風席捲GU 秋冬聯名激推男女共穿帽T（圖／品牌提供）

除了以主要人物為設計外，更融入許多《鬼滅之刃》粉絲都一定知道的元素，包含經典招式「呼吸」，以及鬼殺隊九柱的「炎柱」、「水柱」、「蟲柱」，通通都可在這次的第二彈聯名系列新品中發現，喜愛《鬼滅之刃》的粉絲絕對不可錯過！

《鬼滅之刃》旋風席捲GU 秋冬聯名激推男女共穿帽T（圖／品牌提供）

本次GU與《鬼滅之刃》第二彈聯名系列除了推出男裝與童裝外，更提供帆布托特包、迷你小包、手機殼等配件小物選擇。而此次推出的秋冬款休閒上衣及連帽上衣，不僅是男女共穿的中性版型，更是適合日常穿著的百搭單品。

《鬼滅之刃》旋風席捲GU 秋冬聯名激推男女共穿帽T（圖／品牌提供）