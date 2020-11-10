由STAYREAL主理人阿信操刀支線PLAN A系列，完美展現獨一無二的的信式風格，自推出以來持續獲得熱烈好評。今年以「音樂是本解答書」為設計概念延伸出一系列精彩商品，首波上市的厚棉T與帽T立刻吸引粉絲關注搶購。

緊接著在邁入秋冬之際，PLAN A第二波商品將延續阿信平常私下的私著喜好風格，還注入拼接、塗鴉文字以及多口袋設計，提供更多元的穿搭選擇，這回為了讓大家更貼近服裝的原貌，阿信親自登場演繹拍攝形象視覺，帥氣的模樣將讓粉絲們大飽眼福！

阿信親自操刀設計帽T雙面夾克登場 創意潮包引爆搶（圖／品牌提供）

PLAN A系列源自阿信對服裝天馬行空的想像，2020 PLAN A系列集結阿信在音樂世界中喜愛的詞彙與執著信念，轉換成療癒正能量融入在服飾設計中。除了設計概念外，今年的秋冬新品在版型上也更加豐富，還有多款阿信首度挑戰的服飾，包括牛仔單寧外套、雙面穿無領夾克、多功能工裝口袋背心、2ways可拆式長版外套，每個設計亮點都有無懈可擊的創意巧思，輕鬆穿出瀟灑的帥氣潮感！

在 Instagram 查看這則貼文 五月天 阿信（@ashin_ig）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 6 日 下午 2:01 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 五月天 阿信（@ashin_ig）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 6:24 張貼

這回PLAN A系列包款融入LOGO圖騰，以實用耐磨的材質，搭配多彩撞色拼接設計，推出兩種尺寸的包款。大尺寸款後背包容量大，通勤或上課皆實用；2ways版型的小後背包，背帶可以自行調整斜側背或是後背，適合日常休閒使用，讓主理人A的精神伴隨左右，陪你共度生活中每一個精彩時刻。