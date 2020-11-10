美國第46任總統大選確定由總統當選人拜登（Joe Biden）及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）拿下，光是一當選，賀錦麗就身兼美國史上位女性女副總統、第一位黑人副總統、第一位東南亞裔副總統身分，不僅讓人深感佩服，她時尚穿搭也瞬間成為熱議焦點，尤其這雙經典的帆布鞋竟是她的最愛？

早從拜票時期開始，賀錦麗就十分熱衷在IG分享到處趴趴走的動態，不論是照片還是影片中，都看得到經典的CONVERSE帆布鞋，從最基本的黑色、白色到酒紅色都是賀錦麗的最愛，尤其配上最常出場的牛仔褲及深色西裝套裝都好速配，看起來親民又時髦。

在 Instagram 查看這則貼文 Kamala Harris（@kamalaharris）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 下午 5:06 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kamala Harris（@kamalaharris）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 上午 6:52 張貼

而近期最夯的一款，就屬美國球鞋名店「Social Status」與非裔藝術家 Nina Chanel 合作推出的「2020大選聯名布鞋」了！針對今年大選推出的 Social Status x Nina Chanel Converse 擁有 Chuck Taylor 經典的黑標，搭配上潮流感十足的高筒設計，在鞋身側面更有童趣的小別針，配上2020數字印花，格外意義非凡。

在 Instagram 查看這則貼文 Kamala Harris（@kamalaharris）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 下午 4:12 張貼

對於這波聯名，賀錦麗更親自現身拍攝Youtube影片，大談對帆布鞋的愛，意外讓帆布鞋也成為最潮的助選單品！其實許多人都曾好奇她為何對布鞋情有獨鍾，她除了大方認愛，更表示「CONVERSE造型是代表真實的我，每個人心裡都有一款特定的帆布鞋。不管你是誰、來自怎樣的家庭、外婆說著什麼語言，我們都是穿著CONVERSE的一個單純人類。」

在 Instagram 查看這則貼文 Kamala Harris（@kamalaharris）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 上午 11:29 張貼