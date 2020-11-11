激戰多日的美國總統大選，終於在日前全數開票完成，拜登與賀錦麗成功當選為下一屆的美國總統及副總統。而無論是選戰期間或是參訪行程總是陪伴在現任美國總統川普身邊的「第一千金」伊凡卡·川普(Ivanka Trump)，在川普戰敗後始終低調，直到當地時間10日晚間才PO文，一身俐落的穿搭風格也讓外界對於她的下一步感到好奇。

自現任美國總統川普於2016年當選美國總統後，伊凡卡便收起時裝事業進入美國白宮擔任起高級顧問，也成為川普的得力助手，在眾多公開場合及活動中都能看到伊凡卡的身影。而「衣品」極佳的她，每次出場總能以合宜的服飾與優雅的氣質征服現場所有人，也替老爸川普加分不少。

在 Instagram 查看這則貼文 Ivanka Trump（@ivankatrump）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 下午 1:38 張貼

不過，隨著美國總統大選告一段落，不服輸的川普堅持選舉詐欺並向賓州等多個關鍵州提出訴訟，試圖翻轉選舉結果，伊凡卡的哥哥小唐納川普（Donald Trump Jr.）也不停在網路上不停發出選舉詐欺的言論，只有伊凡卡始終保持低調不願為此事多談，讓粉絲們相當擔心她是否打擊過大。

但在10日晚間伊凡卡突然更新的IG，這也是她在選後首次PO出與選情無關的貼文，向11月11日的軍人節（Veterans Day）致敬。照片中伊凡卡穿著一見白底藍色條紋的襯衫，搭配深色牛仔褲與咖啡色短靴，看起來休閒又幹練，她還不忘以腰帶勾勒出腰線，將180cm的比例完美呈現。

在 Instagram 查看這則貼文 Ivanka Trump（@ivankatrump）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 5:17 張貼

粉絲們看到貼文後也紛紛留言為她加油打氣，而近日有消息傳出伊凡卡自選後不停勸川普承認敗選，也正在為自己的政治生涯鋪路，所以所做的每ㄧ步都經過深思熟慮，為2024的總統大選做準備。