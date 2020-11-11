韓國頂級保養雪花秀長期支持文化藝術發展，今年耶誕攜手藝術家推出潤燥養膚精華公益限定版及限量耶誕禮盒。

潤燥養膚精華公益限定版的部分銷售贈與「台灣花磚博物館」共同為修復百年花磚盡一份心力，購買指定商品贈花磚美妝鏡，讓消費者消費的同時，也能感受台灣文化底蘊，雪花秀潤燥養膚精華公益限定組合4680元。