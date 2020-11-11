雪花秀攜手台灣花磚博物館 推公益限定版回饋在地文化 11:222020/11/11 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪花秀潤燥養膚精華公益限定組合4680元（見圖：雪花秀提供）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國頂級保養雪花秀長期支持文化藝術發展，今年耶誕攜手藝術家推出潤燥養膚精華公益限定版及限量耶誕禮盒。 潤燥養膚精華公益限定版的部分銷售贈與「台灣花磚博物館」共同為修復百年花磚盡一份心力，購買指定商品贈花磚美妝鏡，讓消費者消費的同時，也能感受台灣文化底蘊，雪花秀潤燥養膚精華公益限定組合4680元。 #公益 #花磚 #文化 #限定版 #精華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資生堂心機彩妝攜手美少女戰士 推夢幻聯名款 11:222020/11/11 消費 曾馨瑩推1111慈善計劃 「愛閱讀·分享愛」公益贈書 12:062020/11/11 財經 台新網路公益票選 十天衝30萬票 04:092020/11/11 金融．稅務 嘉縣公共藝術品多荒廢 議員批別再買 04:092020/11/11 地方新聞 2021自行車旅遊年 壯圍這樣玩 04:092020/11/11 產業特刊 由愛出發 永紡攜英紡做公益 04:092020/11/11 產業特刊 電信對決 iPhone 12買大送小 04:092020/11/11 時尚消費 宜蘭媽祖文化節獲好評 縣府明年續辦 04:092020/11/11 地方新聞 建國花市 38周年慶圓滿落幕 04:092020/11/11 產業特刊 40歲了 烏龍院出沒花蓮文創園區 04:092020/11/11 地方新聞 時尚熱門新聞 最辣人妻鏤空禮服V到底 高腰設計成功藏孕肚 - 名人 - 時尚 川普千金伊凡卡選後首PO文 幹練條紋襯衫曝下一步動向 - 名人 - 時尚 45歲李玟鏤空套裝勾勒超狂纖腰 再現時髦天后風範 - 名人 - 時尚 Irene耍大牌風波後首露面 細肩帶V領穿搭洩胸口小心機 - 時尚 21歲女星鏤空禮服超狂野 透視絲裙挑戰極致S曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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