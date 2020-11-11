專櫃彩妝資生堂心機平衡持粧控妝前乳EX榮登日妞最愛妝前乳，再推出薰衣草新色，讓妝容更明亮，心機星魅輕羽粉餅UV N，能修飾肌膚瑕疵。

繼新品連發後，品牌再與動畫明星美少女戰士聯名，心機 星魅輕羽粉餅 UV N SPF25‧PA＋＋＋ 美少女戰士限定版，1400元（見圖：資生堂心機彩妝提供），聯名系列13日在台北SOGO忠孝館首賣。

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