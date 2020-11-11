資生堂心機彩妝攜手美少女戰士 推夢幻聯名款 11:222020/11/11 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 心機 星魅輕羽粉餅 UV N SPF25‧PA＋＋＋ 美少女戰士限定版，1400元（見圖：資生堂心機彩妝提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專櫃彩妝資生堂心機平衡持粧控妝前乳EX榮登日妞最愛妝前乳，再推出薰衣草新色，讓妝容更明亮，心機星魅輕羽粉餅UV N，能修飾肌膚瑕疵。 繼新品連發後，品牌再與動畫明星美少女戰士聯名，心機 星魅輕羽粉餅 UV N SPF25‧PA＋＋＋ 美少女戰士限定版，1400元（見圖：資生堂心機彩妝提供），聯名系列13日在台北SOGO忠孝館首賣。 #心機 #戰士 #聯名 #彩妝 #資生堂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首創AR科技虛擬時尚秀 Yahoo奇摩雙11正慶火熱開打 17:442020/11/09 科技 SOGO周慶首五日 業績大噴發 04:092020/11/11 產業．科技 搶白金商機 OK超商攜「岩島成」推日系聯名麵包 16:492020/11/06 生活 拚年終搶購潮 Gogoro祭史上最狂優惠 04:102020/11/07 財經要聞 台隆手創館京站店新開幕 人氣吐司限時限量開賣 14:182020/11/09 生活 友達、仁寶、緯創領軍成立 GOLF立案成社團法人 培育人才即戰力 14:082020/11/10 財經 《生醫股》高端疫苗攜手美商開發鼻噴新冠疫苗 將力推進人體臨床 08:002020/11/11 財經 百貨周慶噴出買氣 04:102020/11/06 時尚消費 下一個飲食指南-vegan風潮 07:002020/11/09 生活 雪肌粋攜手哆啦A夢打造聯名商品 為品牌再創話題 19:422020/11/05 消費 時尚熱門新聞 最辣人妻鏤空禮服V到底 高腰設計成功藏孕肚 - 名人 - 時尚 川普千金伊凡卡選後首PO文 幹練條紋襯衫曝下一步動向 - 名人 - 時尚 45歲李玟鏤空套裝勾勒超狂纖腰 再現時髦天后風範 - 名人 - 時尚 Irene耍大牌風波後首露面 細肩帶V領穿搭洩胸口小心機 - 時尚 21歲女星鏤空禮服超狂野 透視絲裙挑戰極致S曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。