M·A‧C HOLIDAY 超激光炫彩組，2000元，周慶折扣價1800元。（M·A‧C提供）

M·A‧C24小時超細緻眼線液，750元。（M·A‧C提供）

M·A‧C絲柔粉霧脣膏，800元。（M·A‧C提供）

DOLCE ＆ GABBANA巴洛克光采The Only One脣膏 ＃235 Blooming Garden 盛綻花園，1600元。（DOLCE ＆ GABBANA提供）

DOLCE ＆ GABBANA巴洛克立體光雕亮采盤 02＃ BRONZE 輕古銅，2300元。（DOLCE ＆ GABBANA提供）

DOLCE ＆ GABBANA愛戀點點10色眼彩盤，2300元。（DOLCE ＆ GABBANA提供）

韓國女團BLACKPINK在2016年出道，是YG繼2NE1之後，最受關注的女子天團，靠著令人驚豔的顏值，以膾炙人口的歌曲，團員Lisa (Lalisa Manobal)擁有精緻的面容被譽為人間芭比，更成為專業彩妝M·A‧C全新全球品牌代言人。

Lisa說，從小就對彩妝和時尚非常有興趣。但如果要說一個真正愛上彩妝的時間，應該是出道之後，在籌備新專輯或是需要拍攝雜誌專題時，她都很樂於提出想嘗試的妝容來挑戰自己，她覺得，「美麗來自於一個人的自信內在與態度，化妝與造型則是為你的內在美麗更加錦上添花。」

有別於螢幕形象總是有著銳利的眼線，還有宛若60年復古娃娃妝容，私下的Lisa喜歡自然的妝容，總是從簡單的底妝開始，再搭配有一點大膽的脣妝，讓妝容更有活力，在脣妝上也藏有上妝巧思，她會從嘴唇中間輕拍上色製造出暈染唇的效果，日常喜歡自然妝感，上鏡喜歡挑戰自我，她還說，「當我還是小女孩時，我曾想過也許我可以成為模特兒。但後來攝影似乎更吸引我，如果我不是歌手，我也許會成為一名攝影師。」

成名後的她也很珍惜拍攝各種時尚大片的機會，也會積極參與拍攝討論，能成為M·A·C代言人，讓她覺得雀躍，因為她是品牌唇膏愛用者，她喜歡從這些無數的色選與質地中挑選來搭配玩妝，讓妝容更完美。

精品彩妝Dolce＆Gabbana Beauty，以古典藝術為繆思，周慶期間推出限量系列單品於忠孝SOGO獨賣。