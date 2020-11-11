嬌蘭雙11滿額禮，12日起至15日，全館消費滿8500元即贈「嬌蘭經典香氛蠟燭」，價值3000元。（嬌蘭提供）

嬌蘭耶誕彩妝金耀蜂舞限量版視覺圖。（嬌蘭提供）

YSL 1111狂歡購物節，不限金額結帳輸入 YSL1111 即贈LOGO手鍊，檔期內有不同禮贈，詳情洽官網。（YSL 提供）

蘭蔻小黑安瓶買1送16組，買超進化肌因活性安瓶20ml，贈超進化肌因活性安瓶4ML＊4，價值5310元，雙11特惠價2950元。（蘭蔻提供）

蘭蔻消費滿1萬1111元，除可獲得前3檻滿額贈，再加贈 「限定版 璀璨星夜淡香水50ml」，單日限量40組。。（蘭蔻提供）

雅詩蘭黛1111 小棕瓶鐵粉分享組，5612元，2780元。（雅詩蘭黛提供）

專櫃美妝歡慶周慶之際也不忘加入電商戰局，在官網上熱搭雙11購物熱潮，針對網購族推出限定與經典組合，讓網購族充分享受一鍵下單，限時搶購與開箱好禮的樂趣。

法國嬌蘭「雙11狂歡購物節」即日起至15日，在官網享單品9折優惠，首次下載嬌蘭購物APP，即送200元購物金，註冊官網會員再送150元購物金，同時活動期間皆享LINE POINTS點數回饋，除了超殺折扣及優惠組合，更持續提供官網獨家的法式禮盒包裝與獨家刻字服務服務。蘿拉蜜思線上官方旗艦店即日起至16日，亦祭出全站9折還有免運優惠。

Melvita蜜葳特雙11特惠組於官網開賣，即日起至15日推出全台限量500組「人氣玫瑰雙星1＋1組」1111元， 下殺全年最低價68折。

雅詩蘭黛即日起至11日祭出多重優惠，小棕瓶鐵粉分享組下殺5折起，蘭蔻官網消費滿1111元 再送「滿額贈禮」，即日起至13日，在蘭蔻官網上比照百貨周年慶首4日等級優惠，讓消費者不出門也能買到最夯單品。