韓流JYP旗下最火紅的女子團體TWICE，日前帶著第二張正規專輯《Eyes Wide Open》回歸舞台，超洗腦的主打歌《I CAN'T STOP ME》大走復古電音風，ㄧ推出便席捲各大音源下載榜單中。而她們除了歌曲好聽外，私下的穿搭風格也經常受到粉絲們注意，近日成員之一的多賢(다현)，便在官方IG曬出「私服穿搭」，甜美的穿搭風格吸引超過128.8萬人按讚。

在公開的照片中，多賢穿著ㄧ件暖杏色毛衣搭配白色寬版長褲與銀色亮片厚底鞋，整體造型看起來溫暖又休閒，與身後陸續轉黃的樹叢十分相襯。最後加上烏黑的波浪長髮及櫻桃紅唇，讓她休閒中又多了點女人味，白皙的皮膚也顯得更加乾淨透亮，儼然變成溫柔小姊姊。

粉絲們看到後紛紛大讚「多賢私底下也超級美」、「又暖又甜的穿搭」、「她穿這套好顯白」、「這種穿搭很可以」、「真是甜死人不償命」。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 2:51 張貼

而TWICE出道多年，憑著亮麗的外表與多變的歌曲風格吸引大批粉絲的喜愛，即使在她們人氣正旺時，成員MOMO及隊長志效公開了戀情也絲毫不影響高人氣。不過，志效與Wanna One成員姜丹尼爾交往ㄧ年來因忙於事業而逐漸疏離，近日透過經紀公司宣布分手讓粉絲們大感可惜。