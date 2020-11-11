來自美國的24歲女星千黛亞(Zendaya Coleman)，由電視影集《舞動青春》爆紅後人氣水漲船高。近日她受邀登上時尚雜誌《ELLE》的封面，擔任12月號封面人物，在公開的照片中大方秀出結實的身材曲線及腹肌線條，吸引網友們的目光。

千黛亞擁有精緻的五官與178cm的高挑身材，私底下的穿搭風格總是大膽、前衛，從不吝嗇與粉絲們分享前凸後翹的身材曲線，而近日在時尚雜誌中所穿的各種造型也同樣令人驚艷。

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只見千黛亞除了穿上銀色流蘇禮服搭配知名球鞋與巨大蝴蝶結造型洋裝外，其中一套古銅色造型套裝更直接胸口大開，大方展示性感雙峰，腳上一樣搭配撞色球鞋，超衝突的穿搭風格考驗讀者們的視覺感官，也成功在她個人IG上吸引超過314.2萬人按讚。

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千黛亞過去曾在迪士尼頻道的電視劇《舞動青春》中以小琪·布魯（Rocky Blue）ㄧ角而聞名，後來陸續在《天才學園》、《麻辣特工》、《高校十八禁》等電視劇中演出並拿下多項大獎，成為知名女演員，接下來又將推出什麼作品備受粉絲們期待。