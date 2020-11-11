百達翡麗（Patek Philippe）於本周二 (10日）晚上在網路發表首支以大自鳴功能為主的6301P-001腕表，由老總裁Philippe Stern和總裁Thierry Stern這對父子檔親自主持，當老總裁聽到大自鳴表悅耳動聽的鈴聲時，對兒子露出滿意讚許的表情，呼應百達翡麗「經典傳家」的品牌精神，場面令人動容。

百達翡麗總裁Thierry Stern親自主持6301P-001腕表發布會，整支表從功能研發到外觀設計，都在他的嚴格把關審查之下才得以完成。（Patek Philippe提供）

老總裁以子為榮，不是沒有原因，百達翡麗早在1839年品牌成立之初，就具備打造三問表的工藝技術，歷年來更以三問表、大自鳴表著稱，頻頻在拍賣會上創下高價，最讓人熟知的莫過於2014年百達翡麗為慶祝品牌175周年，打造一款編號5175大師報時腕表，具備大、小自鳴、三問、萬年曆等二十項高複雜功能腕表，迄今仍讓人津津樂道。

而這枚6301P-001腕表，則是百達翡麗歸真返樸的年度巨作，是品牌第一只以大自鳴功能為主的腕表，搭配小自鳴與三問功能，是一支以完美展現音韻效果為前題設計的腕表，尤其為了解決打簧大量耗費動力的問題，特別研發可提供24小時打簧報時裝置動力儲備，足以支持全日整點與刻鐘的報時，一天之內可敲打1056個音，同時兼具了聲音更優美、打簧動力更持久的優點，這對喜愛百達翡麗三問表和大自鳴表的表迷來說，非常有吸引力。

百達翡麗6301P-001腕表是一支以完美展現音韻效果為前題設計的腕表，打簧聲音十分優美。（Patek Philippe提供）

除了大自鳴、小自鳴和三問等以音韻效果為主的功能外，6301P-001腕表還具備機芯動力儲備指示器、打簧動力儲備指示器和跳秒顯示功能，搭載GS 36-750 PS IRM機芯由703件零件組成，如此精密裝置，體積卻十分小巧，就連表盤和表殼打磨的細節也幾近完美，無一不是在總裁Thierry Stern的嚴格審查之下才得以完成。

6301P-001腕表具備三項獨家專利，一是在靜音模式下可完全阻隔大自鳴功能，避免動力耗損。一是簡化打簧報時模式的選取，輕鬆操作單一槓桿和一枚滑動桿開關，就可選擇小自鳴、大自鳴與靜音三種模式，一是跳秒顯示以跳秒齒輪操作，並非依靠彈簧及槓桿運作，而是採用齒輪與一枚釋放槓桿，由後者每秒瞬間釋放齒輪組；另備一枚卷狀回位彈簧，作為僅有的動力元素，方便調節與控制動力消耗。

百達翡麗6301P-001腕表只要操作單一槓桿和一枚滑動桿開關，就可輕鬆選擇小自鳴、大自鳴與靜音三種模式，是獨家專利。（Patek Philippe提供）