義大利時尚網紅琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni），靠著在部落格裡寫穿搭文起家，爆紅後推出自創品牌「Chiara Ferragni Collection」受到粉絲喜愛，一舉將她推進「百億富豪」的行列，成為全球最富有的部落客。近日宣布懷上二寶的她，穿搭風格ㄧ樣火辣，吸引超過73.1萬人按讚。

在網路上紅透半邊天的琪亞拉法拉尼，擁有精緻臉蛋與177cm的高挑身材，加上獨特的時尚品味讓她成為不少女性心目中的穿搭指南，並經常在IG上分享生活，吸引超過2千萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 2:43 張貼

琪亞拉法拉尼在10月份透過IG宣布懷上女兒後，她的穿著風格依然大膽前衛，不久前才曬出對著鏡子自拍的孕肚照引起網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Ferragni ✨（@chiaraferragni）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 1:28 張貼

近日她再度曬出出席活動時的側拍照，只見她穿著粉色吊帶禮服，側面及V到肚臍的設計讓迷人的曲線一覽無遺，加上她深邃的藍眼與性感紅唇，儼然是位時尚辣媽電暈ㄧ票粉絲，紛紛大讚「一點都不像個媽媽」、「怎麼有媽媽美成這樣」、「不科學的孕婦」、「身材ㄧ樣超好」。