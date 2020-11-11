45歲華語天后李玟出道長達26年，以完美身材及時尚魅力聞名，婚後的她雖然減少工作量，依舊活躍在社群平台上分享日常生活，近日她火熱登上大陸雙十一晚會，除了現場演唱《Party Queen》，以逆天高音震撼全場，絕美的火辣造型更造成一波討論。

在定妝照中，只見李玟化上氣勢滿分的眼線，大膽穿上一套緊身衣，以精緻的鏤空花色去點綴套裝，創造若隱若現的個性性感風，搭配上寬版腰帶勾勒出超狂水蛇腰，再現時髦的天后風範。

45歲李玟鏤空套裝勾勒超狂纖腰 再現時髦天后風範（圖／摘自微博@CoCo李玟工作室 ）

修身的設計屬於十分考驗身材的元素，一旦腰間肉露出就容易出錯，不過這對於個性又潮流的李玟來說絲毫不成問題，修身設計反而襯托出她健美的氣質，讓她姣好的體態被完整展現出來。

在 Instagram 查看這則貼文 COCO李玟CoConutz交流天地（@coconutz_club）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 上午 6:39 張貼

45歲李玟鏤空套裝勾勒超狂纖腰 再現時髦天后風範（圖／摘自微博@CoCo李玟工作室 ）

除了以一身勁裝驚艷眾人，她更俏皮發文寫下：「今晚我是Party Queen」，並超有誠意附上多張近距離自拍，展現多年不變的高顏值，可看出皮膚超好，讓粉絲們看了直呼：「Co姐你好穩」、「太好看了吧」、「長髮co愛了愛了」、「整個狀態重回巔峰」、「造型師今天一定要加雞腿」、「今晚太炸了太美了」等。