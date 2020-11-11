由女團少女時代出身的30歲女星秀英，即將在12月推出新作品《Run On》，與任時完、申世景、姜泰伍等人大談浪漫愛情劇令粉絲們相當期待。近日，秀英在個人社群平台上曬出外出時的穿搭，沒想到即使「一身白」也超好看。

秀英在女團時期便以亮麗的外表與170cm的高挑身材受到矚目，因此天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Sooyoung Choi（@sooyoungchoi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 下午 6:14 張貼

日前，她為品牌Discovery Expedition在IG上貼出2張穿搭照做宣傳。只見她穿著白色高領毛衣搭配白色羽絨外套與牛仔褲，原以為厚重的穿搭方式會讓她整個人顯得沉重，沒想到竟意外輕盈，粉絲還忍不住留言大讚「秀英根本是雪地精靈」、「這身穿搭超好看」、「一身白也超美的」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sooyoung Choi（@sooyoungchoi）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 9 日 下午 8:47 張貼

自從2017年與SM娛樂合約到期後，秀英便朝向演員之路發展，陸續在電影《霹靂嬌鋒》、《天衣無縫的她》及電視劇《如實陳述》中演出，12月也將上檔新作品《Run On》在網路上引起熱烈討論。