現代人的生活越趨忙碌，加上國人生活壓力不斷增高，在照顧肌膚的方式上，也需要有所調整，傳統多步驟、瓶罐堆滿桌的保養方式已經不符合現代人的生活型態。

韓國這幾年吹起一股「化繁為簡」的保養風潮，尤其是安瓶類的產品，因為訴求高濃度的美容成分，一瓶搞定，相當符合現代人生活需求。韓國蘭吉兒(L’EGERE)的安瓶除了專業、高濃度的保養成分以外，搭配獨家技術，有感提升保養效率，進駐台灣開架通路後，銷量逐年攀升，更是引起網友的討論！

蘭吉兒在韓國擁有超過15年以上經驗的科研團隊與實驗室，強調「精準保養」，力求用最短的時間、最少的步驟，完成現代人所需的保養；今年夏天推出的「光速美白安瓶」剛上市兩個月就斷貨三次，在DCARD、保養分享社團裡，更有許多網友主動分享使用心得，引起不少愛美的消費者關注！今年秋冬即將上市的安瓶類產品「光速保濕安瓶、爆水安瓶雪肌霜」，相當受到韓國上班族歡迎，韓國保養專家、購物專家更在美妝節目中推薦，分享使用心得。

蘭吉兒光速美白安瓶、光速保濕安瓶。（圖／品牌提供）

明川老師搶先試用本次新品「光速保濕安瓶、爆水安瓶雪肌霜」，表示秋冬保溼可以更快、更精準，一瓶光速保濕安瓶即可取代化妝水、精華液、面膜等步驟，而且可以一次解決乾燥、脫屑、脫妝、暗沉四大問題，在安瓶後搭配使用爆水安瓶雪肌霜來鎖水，今年冬天不需再擔心肌膚保水度不足！

光速保濕安瓶、爆水安瓶雪肌霜。（圖／品牌提供）

這款經過兩百多次實驗所研發出來的「光速保濕安瓶」，有別於一般市售的保濕安瓶，不僅強調深度補水，更能「造水」，獨創「智能黃金水循環」，啟動肌膚打造保溼功能的能力，訴求一瓶取代化妝水、精華液與面膜，用最少的步驟完成所需保濕；同系列的「爆水安瓶雪肌霜」，被上班族稱為最適合職場懶人的輕底妝，是進化版的素顏霜，富含29%保濕安瓶精華，特殊爆水質地，將精華帶進深層肌膚，同時輕盈修飾，立即擁有好氣色！

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看明川老師推薦的秋冬保溼好物！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得蘭吉兒光速保濕安瓶正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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