28歲大陸女星古力娜扎出道前就以「北影校花」封號聞名，不僅五官精緻就連身材都是女神等級，被譽為「新疆維納斯」，更與迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎並列「新疆4美」。近日，娜扎在個人IG曬出一系列公開出席活動的穿搭，以好身材和高顏值引發熱議。

在活動上，古力娜扎身穿一套櫻花粉色的皮裙，一秒展現出她的甜美感，屬於彩度比較低的淡粉色，很能襯托白皙透亮的皮膚，不過最大亮點是在正面！不僅以低領口設計，大面積露出惹火酥胸，更以金屬扣環點綴，美出新境界。

娜扎櫻花粉皮裙中空穿法變身小腰精 登秋冬最辣範本（圖／摘自微博@我是娜扎）

由於上半身是短版剪裁，因此古力娜扎在下半身搭配高腰長裙，在腰間配上同色系的腰帶，以中空穿法秀出纖腰，迷人的「小腰精」造型一秒就吸引所有人的目光，舉手投足都散發女人味，堪稱秋冬最辣穿搭範本。

娜扎櫻花粉皮裙中空穿法變身小腰精 登秋冬最辣範本（圖／摘自微博@我是娜扎）

為了搭配一致性，古力娜扎更選擇了流蘇耳環，閃亮的垂墜式設計成為穿搭亮點，秋冬的皮衣再次展現超強的甜美氣場，讓粉絲們看了直呼：「娜扎好春天」、「太有誘惑力了」、「這套是時尚的最高點」、「美酒配佳人」、「娜扎是新疆最美」、「愛了愛了」等。