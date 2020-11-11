CAFE!N復北店以三層樓打造百年特展限定店。（NEW ERA提供）

頂樓還有放大經典帽盒裝置藝術供打卡拍照。（NEW ERA提供）

美國潮帽品牌NEW ERA邁入100周年，在台灣也攜手連鎖咖啡店CAFE!N，跨界策劃「KEEP !T 100」百年特展限定店，除了在咖啡店內展出NEW ERA歷史帽款、品牌歷史導覽外，也販售聯名插畫杯套 聯名920老帽系列、摔角手臉譜球帽造型鑰匙圈，及黑金版水壺等限量商品。

而CAFE!N復北店也改裝成特展限定店，頂樓還有放大經典帽盒裝置藝術，成為網美打卡所在，即起展出至2021年1月10日。