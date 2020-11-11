潮帽NEW ERA 100周年 攜手台灣咖啡店辦特展 17:492020/11/11 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NEW ERA在台灣與咖啡店CAFE!N跨界合作，打造主題限定聯名商品。（NEW ERA提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CAFE!N復北店以三層樓打造百年特展限定店。（NEW ERA提供） 頂樓還有放大經典帽盒裝置藝術供打卡拍照。（NEW ERA提供） 美國潮帽品牌NEW ERA邁入100周年，在台灣也攜手連鎖咖啡店CAFE!N，跨界策劃「KEEP !T 100」百年特展限定店，除了在咖啡店內展出NEW ERA歷史帽款、品牌歷史導覽外，也販售聯名插畫杯套 聯名920老帽系列、摔角手臉譜球帽造型鑰匙圈，及黑金版水壺等限量商品。 而CAFE!N復北店也改裝成特展限定店，頂樓還有放大經典帽盒裝置藝術，成為網美打卡所在，即起展出至2021年1月10日。 #特展 #咖啡店 #100 #聯名 #品牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工業局誠品 合辦微笑生活展 04:092020/11/11 投資理財 智慧照明新科技 舞光LED新品發表 04:092020/11/11 產業．科技 公主咖啡專賣台灣咖啡好味道 04:092020/11/11 產業特刊 停灌重挫苗栗穀倉 苑裡米食季周六登場促買氣 16:462020/11/11 寶島 資生堂心機彩妝攜手美少女戰士 推夢幻聯名款 11:222020/11/11 消費 HAVEN by Nest 老屋變選物咖啡店 04:092020/11/11 時尚消費 明信片寄情 台灣家書吸睛 04:092020/11/11 藝文副刊 建國花市 38周年慶圓滿落幕 04:092020/11/11 產業特刊 王品、豆府10月營收 齊創同期新高 04:092020/11/11 證券．權證 興櫃三商家購、伊雲谷 業績成長亮眼 04:092020/11/11 產業特刊 時尚熱門新聞 Irene耍大牌風波後首露面 細肩帶V領穿搭洩胸口小心機 - 名人 - 時尚 娜扎櫻花粉皮裙中空穿法變身小腰精 登秋冬最辣範本 - 名人 - 時尚 川普千金伊凡卡選後首PO文 幹練條紋襯衫曝下一步動向 - 名人 - 時尚 凱特王妃軍裝帥氣上陣 超美配件再現女人味 - 名人 - 時尚 21歲女星鏤空禮服超狂野 透視絲裙挑戰極致S曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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