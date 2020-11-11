24歲大陸女星虞書欣是女團「THE9」組合成員，不只長相甜美、身材姣好，私下的她更是一位穿搭高手，從清純到性感的百變風格都能駕馭，近日，她再度登上舞台演出，火辣以連身短褲出場，不過分裸露卻超惹火，這套個性滿分的穿搭一曝光就造成熱議。

在舞台上，虞書欣光是一出場就成為全場焦點，她身穿黑色連身褲，在胸前以深V設計襯托出事業線，點綴上金色的金屬排扣增添層次感，而微鬆的褲款看起來顯瘦效果十足，可以讓大腿看起來更纖細，長度也落在大腿的二分之一處，秀出絕對領域更時髦，是大家絕對要學起來的性感小心機。

虞書欣連身褲大秀絕對領域 過膝長靴一穿襯出逆天腿（圖／摘自微博@THE9-虞书欣）

為了搭配這套短褲，她選穿咖啡色過膝長靴，霧面的麂皮完美貼合腿部，一穿就秀出逆天長腿，在拍攝寫真時，她不停變換姿勢，一下子半跪在地上，一下子雙手托腮對著鏡頭放電，讓人一看就被電暈。

虞書欣連身褲大秀絕對領域 過膝長靴一穿襯出逆天腿（圖／摘自微博@THE9-虞书欣）

除了公開一系列後台美照，虞書欣也在貼文中寫下：「謝謝大家來看我！第一次在那麼多人面前跳舞一打開燈嚇一大跳​​​​。」網友們則紛紛回應大讚她的身材：「虞書欣越來越美」、「瘦子欣！寶貝真的超美超棒」、「欣欣在舞台好辣好性感，越來越游刃有餘了」、「又被你瀟灑熱辣到啦」等。