美國副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)穿著Manolo Blahnik裸色高跟鞋出席勝選演講。Mr. Blahnik日前在接受Footwear News獨家採訪時是表示，「能為這樣一位神聖的女人服務是多麼的榮幸——她有著令人記憶猶新的風格，適合任何場合。賀錦麗是一位能夠勇於突破障礙的人。」

賀錦麗在與拜登（Joe Biden）一起發表勝選演講時，以Manolo Blahnik 駝色高跟鞋搭配白色套裝，有別於平日參與競選活動以套裝搭配休閒鞋的美式風格，讓人看到賀錦麗身為職場女強人的幹練俐落面貌。

Manolo Blahnik 相伴美國副總統賀錦麗勝選演說展現獨特風采（圖／品牌提供）

SAMBA 為Manolo Blahnik經典高跟款式，較為柔和的鞋身線條設計，帶出簡約俐落的高級時尚感。高級觸感的皮革，融合沉穩與飽和的色調，傳遞出自信的女性高雅形象，更能突顯自身魅力特質。

Manolo Blahnik 相伴美國副總統賀錦麗勝選演說展現獨特風采（圖／品牌提供）

台灣販售同為經典鞋款”BB”，較為窄身的鞋頭設計，以“性感小野貓”法國女神Brigitte Bardot為靈感來源，推出不同材質與顏色，滿足各種場合穿著，同樣深受名人喜愛。