南韓知名女團Red Velvet日前因隊長Irene遭到資深造型師控訴，工作時「耍大牌」，對待工作人員態度不佳引起網友的撻伐，使得Red Velvet的公開行程接連取消避開風頭，轉向個人活動發展。成員JOY(朴秀榮)近日便在個人社群平台上曬出工作時的造型側拍及影片，吸引粉絲的注意。

JOY擁有甜美臉蛋與高挑身材，加上超強的個人魅力，讓她出道時便吸引大批粉絲喜愛。而11月11日於Red Velvet官方YouTube頻道上公開cover音源的她，短短一天便引來46萬人次觀看，她自己在IG上也公開了拍攝MV時的花絮側拍照。

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 3:09 張貼

只見她穿著韓國服飾品牌Nasty Fancy Club所推出的英倫風黑白格紋相間的短版上衣，搭配墨綠色牛仔短裙、高統白襪及牛津鞋，大方秀出纖細水蛇腰及修長的美腿，對著鏡頭露出迷人的燦笑電暈一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 上午 3:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Joy（@_imyour_joy）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 11 日 上午 3:40 張貼

而這一身英倫學院風的穿搭風格也吸引網友紛紛留言「JOY穿這樣真好看」、「太美了我的女神」、「被她的笑容給融化」、「JOY歌聲好聽人又漂亮」。