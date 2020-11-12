妳的肌膚過勞了嗎？壓力帶來的傷害，將使肌膚降低防禦力與再生力，加速黯沉老化。為肌膚來場大休息吧！

全新推出的京城之霜神奇金盞花舒妍精露面膜，是一款媲美網紅級外貌的「花瓣精露」面膜，金黃剔透的精露油膠體非添加色素，而是來自巴西雨林有「生命之樹」之稱的Buriti布列奇樹種果油萃取的天然色澤，看得見以「修護」著稱的金盞花瓣浸潤其中，以獨特比例調配多重珍貴植物油及保濕修護成分，一敷調理疲倦肌況，為肌裡注入絕佳撫潤飽水力！

京城之霜神奇金盞花舒妍精露面膜。（圖／品牌提供）

牛爾老師更親自特調香氛，揉合薰衣草、佛手柑、薄荷與玫瑰天竺葵，透過輕柔按摩與嗅聞香氣的過程中，徹底釋放緊繃壓力，讓肌膚彷彿經過大休息般，重新綻放彈、嫩、亮、滑的元氣美顏。

疲憊或肌膚乾燥的時候，可在清潔肌膚後，取適量「神奇金盞花舒妍精露面膜」厚敷於臉部，靜待10至15分鐘，再以指腹輕柔的延展按摩，接著擦拭掉過多餘量，再以溫水沖淨即可。使用過程能享受彷彿高級SPA香味的療癒，無負擔的油質觸感，完美包覆珍貴植物的保濕成分，能調理過勞肌況，滋養、鎖潤、修護、舒緩，讓肌膚重回健康飽水狀態。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看居家敷臉15分鐘就能享受SPA級保溼！

★獎品內容 ｜ 京城之霜神奇金盞花舒妍精露面膜正品*1

★公佈時間 ｜ 2020/11/26

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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